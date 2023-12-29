В городе раздалось несколько взрывов.

Утром 29 декабря во время массированной ракетной атаки в Одессе раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога. Она продолжалась с 06:33 до 09:31.

Об этом сообщают местные медиа и Telegram-каналы.

"В Одессе раздались взрывы", — сообщило "Суспільне" в 07:44. Впоследствии издание проинформировало о еще одном взрыве.

Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении Одесской области. Впоследствии в Силах обороны юга сообщили, что работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, утром во время тревоги в Запорожье раздались взрывы. Сирены звучали в области почти три часа: с 06:32 до 09:30.

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