Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одессе раздались взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3361
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одессе раздались взрывы

Фото: Associated Press

В городе раздалось несколько взрывов.

Утром 29 декабря во время массированной ракетной атаки в Одессе раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога. Она продолжалась с 06:33 до 09:31.

Об этом сообщают местные медиа и Telegram-каналы.

"В Одессе раздались взрывы", — сообщило "Суспільне" в 07:44. Впоследствии издание проинформировало о еще одном взрыве.

Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении Одесской области. Впоследствии в Силах обороны юга сообщили, что работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, утром во время тревоги в Запорожье раздались взрывы. Сирены звучали в области почти три часа: с 06:32 до 09:30.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3361
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация