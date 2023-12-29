Враг считает потери: Генштаб сообщил хорошие новости с передовой

Общие боевые потери российских захватчиков на 29 декабря составили 357 520 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 850 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 357520 (+850) человек

танков ‒ 5953 (+13)

боевых бронированных машин ‒ 11033 (+18)

артиллерийских систем – 8417 (+26)

РСЗО – 938 (+3)

средства ПВО – 620 (+3)

самолетов – 329

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6539 (+36)

крылатые ракеты ‒ 1620

корабли /катера ‒ 23

подводные лодки/submarines — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 11215 (+35)

специальная техника ‒ 1254 (+7)

Как сообщалось, за четыре месяца уничтожены 20% Черноморского флота РФ — такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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