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Враг считает потери: Генштаб сообщил хорошие новости с передовой

Враг считает потери: Генштаб сообщил хорошие новости с передовой

ВСУ уничтожают врага / Фото: Associated Press

Оккупанты понесли серьезные потери на фронте.

Общие боевые потери российских захватчиков на 29 декабря составили 357 520 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 850 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 357520 (+850) человек
  • танков ‒ 5953 (+13)
  • боевых бронированных машин ‒ 11033 (+18)
  • артиллерийских систем – 8417 (+26)
  • РСЗО – 938 (+3)
  • средства ПВО – 620 (+3)
  • самолетов – 329
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6539 (+36)
  • крылатые ракеты ‒ 1620
  • корабли /катера ‒ 23
  • подводные лодки/submarines — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11215 (+35)
  • специальная техника ‒ 1254 (+7)

Как сообщалось, за четыре месяца уничтожены 20% Черноморского флота РФ — такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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