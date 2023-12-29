Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог рахує втрати: Генштаб повідомив хороші новини з передової

Ворог рахує втрати: Генштаб повідомив хороші новини з передової

ЗСУ знищують ворога / Фото: Associated Press

Окупанти зазнали серйозних втрат на фронті.

Загальні бойові втрати російських загарбників на 29 грудня склали 357520 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 850 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 357520 (+850) осіб 
  • танків ‒ 5953 (+13) 
  • бойових броньованих машин ‒ 11033 (+18) 
  • артилерійських систем – 8417 (+26) 
  • РСЗВ – 938 (+3) 
  • засоби ППО ‒ 620 (+3) 
  • літаків – 329 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6539 (+36)
  • крилаті ракети ‒ 1620 
  • кораблі /катери ‒ 23 
  • підводні човни / submarines - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11215 (+35) 
  • спеціальна техніка  ‒ 1254 (+7)

Як повідомлялося, за чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ - таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
521
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація