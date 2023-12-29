Ворог рахує втрати: Генштаб повідомив хороші новини з передової

Окупанти зазнали серйозних втрат на фронті.

Загальні бойові втрати російських загарбників на 29 грудня склали 357520 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 850 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 357520 (+850) осіб

танків ‒ 5953 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 11033 (+18)

артилерійських систем – 8417 (+26)

РСЗВ – 938 (+3)

засоби ППО ‒ 620 (+3)

літаків – 329

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6539 (+36)

крилаті ракети ‒ 1620

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни / submarines - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 11215 (+35)

спеціальна техніка ‒ 1254 (+7)

Як повідомлялося, за чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ - таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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