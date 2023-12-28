Вночі РФ знову атакувала Україну дронами: скільки БпЛА збила ППО

Вночі проти четверга, 28 грудня, російські окупаційні війська атакували Україну вісьмома безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити сім іранських дронів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти запускали "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарська, що в Російській Федерації.

Нагадаємо, Росія вночі запустила по Україні ударні БпЛА. Ворожі безпілотники маневрували в центральних областях.

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