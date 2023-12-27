Атака дронів на Одесу: зросла кількість загиблих

Зросла кількість загиблих внаслідок падіння уламків безпілотників у передмісті Одеси під час атаки вночі 27 грудня. Відомом про двох загиблих. Також є травмовані.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

"Загинуло двоє людей, ще троє - отримали поранення, серед яких 17-річний підліток", - інформують в прокуратурі.

Внаслідок масованої атаки безпілотниками дачні будинки в передмісті Одеси були пошкоджені, зруйновані та горіли, а в самій Одесі уламки дрона пошкодили одну з незаселених новобудов.

За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, одна людина загинула на місці. Іншого чоловіка медики шпиталізували до лікарні, але він мав важкий стан і від отриманих травм помер. Наразі у медзакладі залишається підліток. Інші потерпілі - жінка і чоловік - лікуються амбулаторно.

Також Кіпер уточнив, що 6-річна дитина, про яку повідомлялося раніше, постраждала внаслідок побутової пожежі, не пов'язаної з атакою БпЛА,

Нагадаємо, вночі стався наліт ворожих безпілотників на південь. Окупанти атакували регіони БпЛА двома хвилями із інтервалом в 15 хвилин продовж семи годин. Зокрема, що на Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру.

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