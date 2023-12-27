Атака дронов на Одессу: увеличилось количество погибших

Выросло количество погибших в результате падения обломков беспилотников в пригороде Одессы во время атаки ночью 27 декабря. Известно о двух погибших. Также травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

"Погибли два человека, еще трое — получили ранения, среди которых 17-летний подросток", — информируют в прокуратуре.

В результате массированной атаки беспилотниками дачные дома в пригороде Одессы были повреждены, разрушены и горели, а в самой Одессе обломки дрона повредили одну из незаселенных новостроек.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, один человек погиб на месте. Другого мужчину медики госпитализировали в больницу, но у него было тяжелое состояние и от полученных травм скончался. В медучреждении остается подросток. Другие пострадавшие – женщина и мужчина – лечатся амбулаторно.

Также Кипер уточнил, что 6-летний ребенок, о котором сообщалось ранее, пострадал в результате бытового пожара, не связанного с атакой БпЛА,

Напомним, ночью произошел налет вражеских беспилотников на юг. Оккупанты атаковали регионы БпЛА двумя волнами с интервалом в 15 минут в течение семи часов. В частности, что в Одесской области враг сосредоточился на атаке областного центра.

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