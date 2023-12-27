Налет вражеских беспилотников на юг: сбитые обломки упали в пригороде Одессы – есть жертва

Один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

Ночью 27 декабря оккупанты атаковали южные регионы ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" двумя волнами с интервалом в 15 минут в течение 7 часов. В результате падения обломков БПЛА погиб один человек.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

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Силами противовоздушной обороны уничтожено 17 дронов-камикадзе:

12 – на Одесщине

3 – на Николаевщине

2 – в Винницкой области.

"Сосредоточенно враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома. Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация по пострадавшим уточняется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесской области враг сосредоточился на атаке областного центра. Силы противовоздушной обороны зюил во все враждебные цели. Обломки сбитых БПЛА упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. К сожалению, один человек погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

Напомним, ночью на среду, 27 декабря, кафиры атаковали Украину беспилотниками. Враг запустил 46 иранских "Шахедов".

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