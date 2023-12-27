РФ выпустила ночью почти 50 дронов: сколько БпЛА сбила ПВО

оккупанты атаковали беспилотниками в несколько волн.

Ночью в среду, 27 декабря, российская оккупационная армия атаковала Украину беспилотниками. Враг запустил 46 иранских "Шахедов".

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 32 ударные дроны", — говорится в строительстве.

Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение 32 дронов. Противовоздушная оборона сработала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

"Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий", — сообщили в воздушных силах.

Отмечается, что оккупанты атаковали "Shahed" по двум направлениям: Балаклавы в аннексированном Крыму и Приморско-Ахтарске, что в Краснодарском крае РФ. Россияне запускали беспилотниками волнами в разное время – с 19:00 26 декабря до 03:50 27 декабря.

Напомним, вечером 26 декабря ПС сообщили об угрозе БПЛА для Николаевщины и Херсонщины. Позже опасность расширилась на другие регионы. Около полуночи СМИ сообщили, чтов Одессе раздались взрывы. Силы оборон юга заявили, что работают.

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