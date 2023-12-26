Умеров назвал планы Минобороны на 2024 год

На вопрос, откуда будут брать деньги на экипировку новых мобилизованных, министр заверил, что все спланировал.

Стратегическая задача Украины – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Рустем Умеров, отвечая на вопросы планов на 2024 год.

"Ту институцию, разгерметизированную, очень политизированную, не отвечающую некоторым вызовам, нужно остановить. Надо быть единственной целостной системой, которая работает на результат. Мы должны иметь все возможности для того, чтобы достичь нашей стратегической цели – границ 1991 года. На 2024 год год будем делать все и все военные цели, которые мы поставили для себя, будем достигать", – сказал Умеров.

Удастся ли выполнить эту задачу – восстановить территориальную целостность именно в следующем году, министр не уточнил.

Как добавляет Радио Свобода, Умеров также заявил, что у Украины есть планы по экипировке для новых мобилизованных, которых будут призывать на военную службу в 2024 году.

На вопрос, откуда будут брать деньги на экипировку новых мобилизованных, министр заверил, что все спланировал.

"Мы все спланировали на 2024 год, как уже было сказано главнокомандующим. Дальше в детали не хотим входить: что спланировали, как мы будем это делать", – ответил Умеров.

Ранее Рустем Умеров сказал, будут ли раздавать повестки через смартфон. Также он признался, что недоволен тем, что мобилизацию "демонизируют".

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