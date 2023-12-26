Умеров сказал, будут ли раздавать повестки через смартфон

Все должно быть понятно и цивилизованно.

В Украине рассматривают возможность раздачи приглашений в ТЦК через смартфон

Об этом в эфире телемарафона сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы хотим объяснить обществу, что мы приглашаем и обсуждаем, каким образом. То есть мы работаем над этими техническими решениями, чтобы это было понятно и цивилизовано", – говорит он.

По словам министра, сейчас Минобороны работает над анализом нескольких баз данных от разных министерств и работают над вопросом, как их использовать для учета граждан.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал возможность вручения электронных повесток.

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