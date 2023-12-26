В России горело атомное судно с ядерной установкой: эксперт объяснил потенциальную угрозу

Поскольку ранее грузовое атомное судно уже имело несколько серьезных поломок, его использование может оказаться опасным.

В России в городе Мурманск загорелся контейнеровоз "Севморпуть" с атомным реактором. Поскольку ранее грузовое атомное судно уже имело несколько серьезных поломок, его использование может оказаться опасным.

Использование подобного атомного ледокола-контейнеровоза имеет определенные риски. О них рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, передает "24 канал".

В чем особенность контейнеровоза

"Севморпуть" раньше уже отправляли на длительный ремонт, однако недолго ему пришлось плавать, поскольку в 2020 году снова произошла поломка. Грузовое атомное судно снова возобновило свою работу, а уже 25 января 2023 оно судно загорелось.

"Это единственное в России ледоколомно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой, построенное на Керченском судостроительном заводе "Залив" им. Б. Е. Бутомы в период с 1982 по 1988 год. Ядерной бомбы там точно нет. Дело в том, что ядерный реактор – это тепловая сборка из ядерных продуктов. Задача этой ядерной сборки разогреваться под определенными условиями. То есть есть определенная излишняя температура, и идет отвод тепла в основном под воду", – объяснил Роман Свитан.

На турбине судна может висеть практически что угодно: начиная от электрогенератора и заканчивая даже гребным винтом, если это необходимо. В большинстве своем все эти вопросы решают из-за выработки электроэнергии.

"Это малые ядерные реакторы, которые распространены и на атомных подлодках, и на такого рода ледоколов. Такие же ядерные сборки иногда могут располагаться даже на космических аппаратах. То есть это сборка, которая один раз заряжается, а затем меняется в зависимости от выработки топлива", – отметил военный эксперт.

"Севморпуть" – действительно старый контейнеровоз, подвергавшийся не одному ремонту. Если вдруг произойдет взрыв даже при полном разрушении ядерных сборок, это грозит только заражением радиоактивным материалом. То есть, это не ядерный взрыв в чистом виде. Но иногда заражение отходами ядерных материалов намного опаснее, чем даже ядерный взрыв.

Опасность все же существует

"В случае ядерного взрыва от перехода в определенное состояние этой ядерной сборки радиационный фон может держаться около 40-70 лет. Но как такового радиационного заражения нет. А вот когда разрушается ядерный сборник, ядерный материал разбрасывается на определенной территории. Он иногда может фонить сотни тысяч лет. Все зависит от периода полураспада того вещества, которое есть в этой ядерной сборке", – объяснил Свитан.

Доподлинно неизвестно, что произошло с контейнеровозом – это могло быть самовозгорание, или поджог.

"Все-таки любая российская экономическая деятельность, направленная на производство военной амуниции или доставку военной амуниции должна быть под ударом", — подчеркнул полковник запаса.

По мнению Свитана, это может стать работой российских партизан.

Напомним, на борту уничтоженного десантного корабля "Новочеркасск" был очень ценный груз. По словам военного эксперта Defence Express Ивана Киричевского, на борту ВДК могли быть дроны-камикадзе.

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