У Росії горіло атомне судно з ядерною установкою: експерт пояснив потенційну загрозу

Оскільки раніше вантажне атомне судно уже мало кілька серйозних поламок, його використання може бути небезпечним.

В Росії у місті Мурманськ загорівся контейнеровоз "Севморпуть" з атомним реактором. Оскільки раніше вантажне атомне судно уже мало кілька серйозних поламок, його використання може бути небезпечним.

Використання подібного атомного криголама-контейнеровоза має певні ризики. Про них розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, передає "24 канал".

У чому особливість контейнеровоза

"Севморпуть" раніше уже відправляли на довгий ремонт, однак не довго йому довелося плавати, адже у 2020 знову сталася поломка. Вантажне атомне судно знову відновило свою роботу, а вже 25 січня 2023 року воно судно загорілося.

"Це єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі "Залив" ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року. Ядерної бомби там точно немає. Річ у тому, що ядерний реактор – це теплова збірка з ядерних продуктів. Завдання цієї ядерної збірки розігріватися під певними умовами. Тобто є певна зайва температура, і йде відвід тепла в основному під воду", – пояснив Роман Світан.

На турбіні судна може висіти практично що завгодно: починаючи від електрогенератора і закінчуючи навіть гребним гвинтом, якщо це потрібно. Здебільшого всі ці питання вирішують через вироблення електроенергії.

"Це малі ядерні реактори, які поширені і на атомних підводних човнах, і на такого роду криголамах. Такі ж ядерні збірки іноді можуть розташовуватися навіть на космічних апаратах. Тобто це збірка, яка один раз заряджається, а потім змінюється в залежності від вироблення палива", – зазначив військовий експерт.

"Севморпуть" – справді старий контейнеровоз, який піддавався не одному ремонту. Якщо раптом станеться вибух, навіть при повному руйнуванні ядерних збірок, це загрожує тільки зараженням радіоактивним матеріалом. Тобто це не ядерний вибух у чистому вигляді. Але іноді зараження відходами ядерних матеріалів, є набагато небезпечнішими ніж навіть ядерний вибух.

Небезпека все ж існує

"У випадку ядерного вибуху від переходу в певний стан цієї ядерної збірки радіаційний фон може триматися близько 40-70 років. Але як такого радіаційного зараження немає. А ось коли руйнується ядерна збірка, ядерний матеріал розкидається на певній території. Він іноді може фонити сотні тисяч років. Все залежить від періоду напіврозпаду тієї речовини, яка є в цій ядерній збірці", – пояснив Світан.

Достеменно невідомо, що сталося з контейнеровозом – це могло бути самозаймання, або ж підпал.

"Все-таки будь-яка російська економічна діяльність, яка спрямована на виробництво військової амуніції або доставку військової амуніції має бути під ударом", – наголосив полковник запасу.

На думку Світана, це може бути роботою російських партизанів.

Нагадаємо, на борту знищеного десантного корабля "Новочеркаськ" був дуже цінний вантаж. За словами військового експерта Defence Express Івана Киричевськогой, на борту ВДК могли бути дрони-камікадзе.

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