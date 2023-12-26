Справу Стерненка про самозахист закрили: деталі

Активіст наполягав на захисті від нападу, а потерпілі – на умисному вбивстві.

Приморський райсуд Одеси закрив справу Сергія Стерненка щодо самозахисту у 2018 році, внаслідок якого помер нападник. Провину активіста не довели.

Про це повідомив блогер Сергій Стерненко, пише "LIGA.net".

Що відомо про справу

За словами Стерненка, сторона обвинувачення не довела його провину. Він наголосив, що в його діях не було умислу на умисне вбивство. Адвокат Віталій Коломієць підтвердив цю інформацію.

Стерненка судили за трьома статтями:

про розбій (ст. 187, "справа про 300 грн");

незаконне поводження зі зброєю;

незаконне позбавлення волі.

23 лютого 2021 року Приморський суд засудив Стерненка до семи років в'язниці, але 31 травня 2021-го змінив вирок на рік умовно.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року між Сергієм Стерненком, Іваном Кузнецовим та Олександром Ісайкулом виник конфлікт біля будинку активіста. Під час нападу Стерненко завдав ножового поранення Івану Кузнецову, який невдовзі помер від отриманих ран.

Нагадаємо, судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, подовжили запобіжний захід.

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