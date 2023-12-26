Армія РФ вчергове обстріляла Херсон: деталі

Так, 26 грудня, армія РФ кілька разів атакувала місто з різних видів зброї. Троє людей поранені, один із них – у важкому стані.

Про це повідомив начальник Херсонської міської адміністрації.

Ще один чоловік сьогодні звернувся по медичну допомогу. Він отримав травми напередодні близько 23 години.

Росіяни відповідатимуть за все

Як зазначив Ігор Клименко, ввечері 26 грудня близько 140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного потягу. Саме у цей час ворог розпочав масований обстріл міста.

"Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу", – відзначив Клименко.

На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, який у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Ще двоє поліцейських – в лікарні з осколковими пораненнями.

"Попри ризики, поліція завжди служить та захищає. Ціною власного здоровʼя та життя. Цей черговий воєнний злочин Росії ретельно документується. Вони відповідатимуть. За все", – запевнив Клименко.

Обстріляли вокзал

У результаті обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад "Укрзалізниці". Наразі відомо про декількох поранених працівників. Пасажири перебувають в укритті.

"План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони й ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки", – зазначили у компанії.

Ситуація зараз контрольована, тож залізничники готові продовжувати рух.

Нагадаємо, за минулу добу Росія здійснила 71 обстріл Херсонщини, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них – шість дронів типу "Shahed".

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