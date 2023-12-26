"Ліверпуль" обіграв аутсайдера та піднявся на перше місце в АПЛ (відео)

"Мерсисайдці" перемогли "Бернлі" та обійшли "Арсенал" у турнірній таблиці.

"Ліверпуль" на виїзді здолав "Бернлі" в матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Терф Мур" у Бернлі завершився з рахунком 0:2 .

Команда Юргена Клоппа вийшла вперед уже на шостій хвилині зустрічі – Дарвін Нуньєс забив після передачі Коді Гакпо.

На 55-й хвилині Гарві Елліотт міг подвоювати перевагу "мерсисайдців", але його гол було скасовано через офсайд.

Наприкінці поєдинку "червоні" остаточно зняли питання щодо переможця – на 90-й хвилині Діогу Жота відправив другий м'яч до сітки воріт господарів. Асистував йому Луїс Діас.

Огляд матчу "Бернлі" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Ліверпуль" (42 очки) вийшов на перше місце в АПЛ. Мерсисайдський клуб на два бали випереджає "Арсенал" українця Олександра Зінченка, який свій поєдинок 19-го туру проведе у четвер, 28 грудня, проти "Вест Гема".

Що стосується "Бернлі", то підопічні Венсана Компані з 11 пунктами йдуть у зоні вильоту на передостанній, 19-й позиції.

У наступному турі "Ліверпуль" 1 січня прийме "Ньюкасл", а "бордові" 30 грудня на виїзді зустрінуться з "Астон Віллою".

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