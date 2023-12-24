РФ обстріляла Білозерку і Комишани на Херсонщині: деталі (фото)

Російські загарбники продовжують знищувати деокуповану частину Херсонщини. Сьогодні, 24 грудня, росіни обстріляли селище Білозерка поблизу Херсона.

Про це повідомляє Херcонська ОВА.

Унаслідок ворожої атаки постраждала 36-річна місцева жителька. У неї – акубаротравма. Жінці надали допомогу на місці.

Також обстріляли росіяни і селище Комишани. У 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині рибалка підірвався на ворожій міні, внаслідок чого йому ампутувало кінцівку.

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