РФ обстріляла Білозерку і Комишани на Херсонщині: деталі (фото)

Унаслідок ворожої атаки по Білозерці постраждала 36-річна місцева жителька
Російські загарбники продовжують знищувати деокуповану частину Херсонщини. Сьогодні, 24 грудня, росіни обстріляли селище Білозерка поблизу Херсона.
Про це повідомляє Херcонська ОВА.
Унаслідок ворожої атаки постраждала 36-річна місцева жителька. У неї – акубаротравма. Жінці надали допомогу на місці.
Також обстріляли росіяни і селище Комишани. У 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині рибалка підірвався на ворожій міні, внаслідок чого йому ампутувало кінцівку.
Читайте провідні новини на сьогодні:
- “Шахеди” розносять квартири в Києві: Жданов пояснив, чому так відбувається у столиці та як вберегтися
- Відомий журналіст втік з України під час закордонного відрядження: як відреагували у Мережі
- На фронті загинув відомий український актор