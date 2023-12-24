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РФ обстреляла Белозерку и Камышаны на Херсонщине: детали (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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РФ обстреляла Белозерку и Камышаны на Херсонщине: детали (фото)

Обстрел Белозерки под Херсоном (24.12.2023) / Фото: Херсонськая ОГА

В результате вражеской атаки по Белозерке пострадала 36-летняя местная жительница

Российские захватчики продолжают уничтожать деоккупированную часть Херсонской области. Сегодня, 24 декабря, россияне обстреляли поселок Белозерка вблизи Херсона.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В результате вражеской атаки пострадала 36-летняя местная жительница. У нее – акубаротравма. Женщине предоставили помощь на месте.

© Херсонськая ОГА
Фото: Херсонськая ОГА
Обстрел Белозерки под Херсоном (24.12.2023) / © Херсонськая ОГА
Обстрел Белозерки под Херсоном (24.12.2023) / Фото: Херсонськая ОГА

Также обстреляли россияне и поселок Камышаны. У 70-летней женщины медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области рыбак подорвался на вражеской мине, в результате чего ему ампутировало ногу.

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Дата публикации
Просмотры
501
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