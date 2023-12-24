РФ обстреляла Белозерку и Камышаны на Херсонщине: детали (фото)

В результате вражеской атаки по Белозерке пострадала 36-летняя местная жительница
Российские захватчики продолжают уничтожать деоккупированную часть Херсонской области. Сегодня, 24 декабря, россияне обстреляли поселок Белозерка вблизи Херсона.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
В результате вражеской атаки пострадала 36-летняя местная жительница. У нее – акубаротравма. Женщине предоставили помощь на месте.
Также обстреляли россияне и поселок Камышаны. У 70-летней женщины медики зафиксировали острую реакцию на стресс.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области рыбак подорвался на вражеской мине, в результате чего ему ампутировало ногу.
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