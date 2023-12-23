На фронте погиб известный украинский актер

Актер работал в Театре Личности и снимался в ряде сериалов.
На фронте погиб известный актер театра и кино Богдан Колесник.
Об этом сообщила кастинг-директор Алла Самойленко.
"Погиб актер Богдан Колесник", — написала она на своей странице в Facebook.
Также данную информацию подтвердила руководитель театра "Личности" Мария Писаренко.
"Это просто не день... а... нет слов! На фронте погиб актер Богдан Колесник. Также работавший когда-то в Театр "Личности", — написала она.
Актеру было 36 лет, он родился в Кривом Роге.
Колесник участвовал в съемках в сериалах СуперКопы, Опер по вызову, Топтун, Маэстро и Выходите без звонка.
Напомним, ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами, 3 ноября погиб главный редактор ровенского издания "Горынь.инфо" Тарас Давидюк.
Кроме того, мы ранее информировали, что на войне погиб актер Евгений Светличный.
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