На фронте погиб известный украинский актер

Актер работал в Театре Личности и снимался в ряде сериалов.

На фронте погиб известный актер театра и кино Богдан Колесник.

Об этом сообщила кастинг-директор Алла Самойленко.

"Погиб актер Богдан Колесник", — написала она на своей странице в Facebook.

Также данную информацию подтвердила руководитель театра "Личности" Мария Писаренко.

"Это просто не день... а... нет слов! На фронте погиб актер Богдан Колесник. Также работавший когда-то в Театр "Личности", — написала она.

Актеру было 36 лет, он родился в Кривом Роге.

Колесник участвовал в съемках в сериалах СуперКопы, Опер по вызову, Топтун, Маэстро и Выходите без звонка.

Напомним, ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами, 3 ноября погиб главный редактор ровенского издания "Горынь.инфо" Тарас Давидюк.

Кроме того, мы ранее информировали, что на войне погиб актер Евгений Светличный.

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