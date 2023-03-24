Под Бахмутом погиб доброволец из Франции

Парень начал сражаться год назад.
В Бахмутском районе в боях за город погиб 30-летний доброволец из Франции.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции, сообщает BFM.
"Бывший гуманитарный работник Кевин Д. Он был добровольцем. По данным ведомства, французский доброволец погиб в Бахмутском районе", — отметили в министерстве.
Доброволец из Франции больше года назад уехал воевать против России на стороне Украины. Парень был убит при неустановленных обстоятельствах в районе Бахмута.
"Мы напоминаем, что Украина в целом является зоной боевых действий. В этом контексте формально нежелательны поездки в Украину независимо от причин", — заявили в МИД.
В МИД Франции также отметили, что несколько французских военных сражаются на стороне Украины с начала полномасштабного вторжения России. Однако точное их количество неизвестно.
Напомним, 24 марта Украина вернула тела еще 83 погибших военных с временно захваченных РФ территорий.
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