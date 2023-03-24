"Бавария" неожиданно уволила главного тренера: ему уже нашли замену

Мюнхенская "Бавария" уволила Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новым коучем мюнхенцев стал Томас Тухель, который на старте этого сезона покинул лондонский "Челси". Он подписал контракт с "Баварией" до июня 2025 года. В понедельник немецкий специалист проведет первую тренировку.

Свой первый матч у руля "Рекордмастера" Тухель проведет 1 апреля на "Альянц Арене" против дортмундской "Боруссии", которую возглавлял с 2015 по 2017 год.

Нагельсманн возглавил "Баварию" летом 2021 года. Он выиграл с мюнхенским клубом чемпионат Германии и два Суперкубка страны.

В этом сезоне "Бавария" после 25-го тура занимает второе место в Бундеслиге, отставая от "Боруссии" Дортмунд на одно очко.

В последнем матче мюнхенцы на выезде уступила "Байеру", потеряв лидерство в чемпионате.

В Лиге чемпионов баварцы в 1/8 финала прошли ПСЖ и в четвертьфинале сыграют с "Манчестер Сити".

"Бавария" также продолжает борьбу в Кубке Германии, где за выход в полуфинал сразится с "Фрайбургом".

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