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В Украине будут производить беспилотники: Кабмин принял историческое решение

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1302
Время на прочтение
1 мин
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В Украине будут производить беспилотники: Кабмин принял историческое решение

Фото: Unsplash

Кабмин Украины принял решение об изменениях, которые помогут развить рынок беспилотников в нашем государстве.

В Украине будет развит рынок беспилотников, что поможет ускорить победу в войне, развязанной РФ.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт", — подчеркнул Михаил Федоров.

Он также добавил, что решение правительства позволит производителям дронов развиваться более активно и конкурировать с иностранными компаниями. Прибыль на собственные товары и услуги была сокращена с 30 до 25 процентов.

Напомним, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что, несмотря на скандальные заявления, миллиардер Илон Маск продолжает поддерживать Украину конкретными действиями.

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Дата публикации
Просмотры
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