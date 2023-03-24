В Украине будут производить беспилотники: Кабмин принял историческое решение

Кабмин Украины принял решение об изменениях, которые помогут развить рынок беспилотников в нашем государстве.

В Украине будет развит рынок беспилотников, что поможет ускорить победу в войне, развязанной РФ.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт", — подчеркнул Михаил Федоров.

Он также добавил, что решение правительства позволит производителям дронов развиваться более активно и конкурировать с иностранными компаниями. Прибыль на собственные товары и услуги была сокращена с 30 до 25 процентов.

Напомним, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что, несмотря на скандальные заявления, миллиардер Илон Маск продолжает поддерживать Украину конкретными действиями.

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