В Україні будуть виробляти безпілотники: Кабмін ухвали історичне рішення

Кабмін України ухвалив рішення про зміни, які допоможуть розвинути ринок безпілотників в нашій державі.

В Україні буде розвинений ринок безпілотників, що допоможе прискорити перемогу у війні, яку розв’язала РФ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Прийнято справді історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт", - наголосив Михайло Федоров.

Він також додав, що рішення уряду дозволить виробникам дронів розвиватися більш активно та конкурувати з іноземними компаніями. Прибуток на власні товари та послуги було скорочено з 30 до 25 відсотків.

Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що попри скандальні заяви мільярдер Ілон Маск продовжує підтримувати Україну конкретними діями.

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