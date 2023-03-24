Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні будуть виробляти безпілотники: Кабмін ухвали історичне рішення

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
714
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні будуть виробляти безпілотники: Кабмін ухвали історичне рішення

Фото: Unsplash

Кабмін України ухвалив рішення про зміни, які допоможуть розвинути ринок безпілотників в нашій державі.

В Україні буде розвинений ринок безпілотників, що допоможе прискорити перемогу у війні, яку розв’язала РФ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Прийнято справді історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт", - наголосив Михайло Федоров.

Він також додав, що рішення уряду дозволить виробникам дронів розвиватися більш активно та конкурувати з іноземними компаніями. Прибуток на власні товари та послуги було скорочено з 30 до 25 відсотків.

Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що попри скандальні заяви мільярдер Ілон Маск продовжує підтримувати Україну конкретними діями.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
714
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація