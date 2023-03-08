"Бавария" повторно победила ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Команда Юлиана Нагельсмана не пропустила ни одного гола за два матча против парижан.

"Бавария" дома обыграла ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 2:0 .

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Лучший момент мюнхенцы создали на 32-й минуте, когда с ударом Джамала Мусиалы с левого фланга штрафного справился Джанлуиджи Доннарумма.

Парижане имели свой супершанс на 38-й минуте. Голкипер баварцев Янн Зоммер подарил мяч соперникам в центре штрафной, но после удара Витиньи с линии ворот выбил круглого Маттейс де Лигт.

На старте второго тайма "Бавария" сумела забить, но рефери отменил гол. Эрик Шупо-Мотинг замкнул головой подачу от Мусиалы, но Томас Мюллер был в офсайде на пути полета мяча.

Однако на 61-й минуте подопечные Юлиана Нагельсмана сумели повести в счете. Мюллер отобрал мяч у Марко Верратти у ворот парижан, Леон Горецка отдал на пустые ворота Шупо-Мотингу, а тот не промахнулся.

Практически сразу команда Кристофа Галтье могла отыграться – Серхио Рамос пробил головой после подачи Лионеля Месси с углового, но Зоммер совершил шикарный сейв.

За минуту до конца основного времени немецкий клуб снял все вопросы о победителе противостояния – Серж Гнабри завершил контратаку своей команды выстрелом в дальний угол после передачи Жоау Канселу.

Обзор матча

Первый матч между этими командами в Париже завершился минимальной победой "Баварии" со счётом 0:1. Таким образом, по сумме двух поединков в четвертьфинал турнира вышел мюнхенский клуб.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

Добавим, что в другом матче игрового дня "Милан" в Лондоне сыграл вничью против "Тоттенхэма" и также пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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