"Путин готовит "Союзное государство": Жданов об угрозе из Беларуси и вступит ли Лукашенко в войну

Если бы Лукашенко вступил в войну, то потерял бы контроль над своей армией – единственным столбом, на котором держится его власть.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко делает все, чтобы его страна не вступила в войну России против Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире своего видеоблога.

"Лукашенко делает все для того, чтобы: "А" – ослабить боевой потенциал своих вооруженных сил. И вторая главная причина – отдавание приказа о вступлении Беларуси в войну на стороне РФ будет угрожать его личной власти", – сказал Жданов.

Он дополнительно объяснил, что подразумевается под ослаблением боевого потенциала. Идет речь о том, что Лукашенко отдал России часть белорусских запасов боеприпасов, военной техники. Он также разрешил россиянам вербовать на военную службу военнообязанных белорусов и отправлять их на войну против Украины.

"Это существенное ослабление. Он не провел никакого обучения с мобилизованными. Да, он проверил систему мобилизации, рассылали повестки, но на полигоны мобилизованных не собирали. Три- или шестимесячные курсы по повышению квалификации с ними никто не проводил", — заметил военный эксперт.

По его словам, главная причина, почему Беларусь не вступит в войну – тамошнее общество вовсе не настроено воевать.

"Социология показывает, что белорусы в основной своей массе против войны. И сегодня процент белорусских военных, не желающих участвовать в этой кровавой бойне, тоже высок", – сказал Жданов.

"Ситуация такова, что Путин готовит "Союзное государство", и если Лукашенко отдает приказ "вперед, вступаем в войну", то вся армия Беларуси автоматически переходит под контроль единого штаба сил безопасности "Союзного государства". То есть Лукашенко теряет главный столб, на котором держится его трон – это армию. И я думаю, что это вызовет социальный взрыв в белорусском обществе", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что Лукашенко сделает все, чтобы Беларусь не участвовала в войне против Украины.

"Кстати, он и сегодня сдерживает, на мой взгляд, российское командование от нанесения ударов с территории Беларуси. Ни ракеты, ни дроны пока с территории Беларуси не прилетали. Уже несколько месяцев", – обратил внимание Жданов.

"Так что это все в совокупности свидетельствует о том, что вряд ли усатый вступит в войну. Он постарается пропетлять", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, по данным ГПСУ по состоянию на 6 марта, ситуация у границы с Беларусью остается контролируемой. Однако из-за присутствия на территории РБ российских военных ситуация в дальнейшем "несколько напряженная".

Глава МВД Украины Игорь Клименко накануне сообщил, что пока нет яркого подтверждения готовящегося нападения со стороны Беларуси.

По данным ГПСУ, количество российских войск на территории Беларуси может измениться. Ранее там фиксировалось около 9-10 тыс. бойцов из РФ, но сейчас эти подразделения перебрасывают из Беларуси после пройденных там учений.

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