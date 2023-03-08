"Путін готує "Союзну державу": Жданов про загрозу з Білорусі і чи вступить Лукашенко у війну

Якби Лукашенко вступив у війну, то втратив би контроль над своєю армією – єдиним стовпом, на якому тримається його влада.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робить усе, аби його країна не вступила у війну Росії проти України.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у ефірі свого відеоблогу.

"Лукашенко робить все для того, щоб: "А" – послабити бойовий потенціал своїх збройних сил. І друга головна причина – віддавання наказу про вступ Білорусі у війну на боці РФ загрожуватиме його особистій владі", – сказав Жданов.

Він додатково пояснив, що мається на увазі під послабленням бойового потенціалу. Йдеться про те, що Лукашенко віддав Росії частину білоруських запасів боєприпасів, військової техніки. Він також дозволив росіянам вербувати на військову службу військовозобов’язаних білорусів і відправляти їх на війну проти України.

"Це суттєве ослаблення. Він не провів жодного навчання з мобілізованими. Так, він перевірив систему мобілізації, розсилали повістки, але на полігони мобілізованих не збирали. Три- чи шестимісячні курси з підвищення кваліфікації з ними ніхто не проводив", – зауважив військовий експерт.

За його словами, головна причина, чому Білорусь не вступить у війну, – тамтешнє суспільство зовсім не налаштоване воювати.

"Соціологія показує, що білоруси в основній своїй масі проти війни. І сьогодні відсоток білоруських військових, які не хочуть брати участь у цій кривавій бійні, теж високий", – сказав Жданов.

"Ситуація така, що Путін готує "Союзну державу, і якщо Лукашенко віддає наказ "вперед, вступаємо у війну", то вся армія Білорусі автоматично переходить під контроль єдиного штабу сил безпеки "Союзної держави". Тобто Лукашенко втрачає головний стовп, на якому тримається його трон, – це армію. І я думаю, що це викличе соціальний вибух у білоруському суспільстві", – пояснив експерт.

Він наголосив, що Лукашенко зробить усе, аби Білорусь не брала участь у війні проти України.

"До речі, він і сьогодні стримує, на мій погляд, російське командування від завдавання ударів з території Білорусі. Ні ракети, ні дрони поки що з території Білорусі не прилітали. Вже декілька місяців", – звернув увагу Жданов.

"Так що це все в сукупності свідчить про те, що навряд чи вусатий вступить у війну. Він постарається пропетляти", – резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, за даними ДПСУ станом на 6 березня, ситуація біля кордону з Білоруссю залишається контрольованою. Однак через присутність на території РФ російських військових ситуація надалі є "дещо напруженою".

Голова МВС України Ігор Клименко напередодні повідомив, що наразі немає яскравого підтвердження того, що готується напад зі сторони Білорусі.

За даними ДПСУ, кількість російських військ на території Білорусі може змінитися. Раніше там фіксувалося близько 9-10 тис. бійців з РФ, але наразі їхні ці підрозділи перекидають з Білорусі після пройдених там навчань.

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