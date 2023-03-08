Дуда розповів, які літаки Польща готова передати Україні: це поки не F-16

У майбутньому Україна отримає сучасні винищувачі, вважає Дуда.
Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що Польща готова передати Україні літаки МіГ-29, які зараз є на озброєнні у цієї держави.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
"Літаки МіГ-29, що залишаються в Польщі, які знаходяться в робочому стані та стоять на озброєнні наших повітряних сил, ми готові передати Україні", - пояснив Дуда.
Дуда наголосив, що МіГ-29 Польща може зараз передати нашій державі, оскільки українські пілоти вміють ним керувати. Він додав, що у майбутньому Україна повинна отримати F-16.
"Я вважаю, що Збройні сили України в майбутньому будуть використовувати F-16. Тому навчання льотчиків зараз таке важливе", - сказав президент Польщі.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, США перевіряють навички українських пілотів для ймовірного навчання на F-16.
Також міністр закордонних справ Кулеба переконаний, що Україні зрештою дадуть сучасні винищувачі.
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