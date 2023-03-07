Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2: Блащак озвучив терміни

Польща готова запустити сервісний центр, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard.

Польща передасть Україні 10 танків Leopard 2 цього тижня.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Bloomberg.

Міністр розповів, що Польща готова запустити сервісний центр, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard

"Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці", - заявив Блащак.

Він додав, що це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard.

"Але її може вирішити передусім німецька збройна промисловість. Я сподіваюсь, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати в Україну", - додав Блащак.

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Додамо, що у міністерстві національної оборони Польщі зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.

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