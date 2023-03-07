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У ЗСУ не підтверджують, що системи Patriot вже прибули до України

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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174
Час на прочитання
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У ЗСУ не підтверджують, що системи Patriot вже прибули до України

Фото: Associated Press

Поки ЗСУ не тримали такого озброєння.

Речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що наразі українські Збройні сили не отримали американські системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це представник ЗСУ сказав в ефірі телемарафону.

"Безумовно, Patriot буде в Україні. Рішення ухвалене. Люди навчаються. Очікуємо найближчим часом. Дійсно, воно відбудеться", - сказав Ігнат.

За йго словами, українці дізнаються про отримання Patriot, коли Повітряні сили сповістять про перший збитий ППО російський літак або коли командувач Повітряних сил Микола Олещук протестує систему за кермом. До слова, саме так було із ЗРК IRIS-T.

"Patriot здатен збивати цілі на відстані до 150 км, аеродинамічні цілі. Балістика менше - 40 км. Тому наберемося терпіння і будемо очікувати, коли ця новина буде дійсно вже в Україні", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon сказав, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України. Але згодом Міноборони Польщі це спростувало, сказавши про "труднощі перекладу". Нібито Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було пухвалене рішення про передавання Patriot Україні, а саме ствердження.

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Дата публікації
Перегляди
174
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