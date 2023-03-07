Україна отримала від США "розумні" високоточні авіабомби JDAM: що про них відомо

Загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена.

Генерал США підтвердив, що Україна отримала високоточні авіабомби JDAM-ER та уже застосовує проти російських військ. "Розумні" боєприпаси летять до 45 миль (72 км).

Про це голова ВПС США в Європі Джеймс Гекер сказав для The War Zone.

"Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси до Україну, які мали деяку збільшену дальність і йшли трохи далі, ніж гравітаційна бомба, і мали точне наведення, — сказав Гекер.

За його словами, що "розумні" авіабомби прибули до України "протягом останніх трьох тижнів", коли саме - не розкрив деталей. Та наголосив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена.

Видання пише, що генерал Гекер підтвердив , що він говорив саме про JDAM-ER. Його коментар про прибуття цієї зброї в Україну близько трьох тижнів тому також збігається із звітом від 21 лютого Bloomberg про те, що американські військові працюють над її доставкою.

JDAM: що це за боєприпаси і чим воно особливе

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості бомби на кориговані. Розробили його для того, щоб розширити сферу використання боєприпасів, покращити їхню точність. А ще таке обладнання допомагає економити, адже старих авіаційних бомб є багато на озброєнні практично будь-якої країни. Виробляє JDAM відома компанія-авіавиробник Boeing, а розроблення розпочалося ще 1992 року.

Як пише Forbes, наразі пілоти МіГ-29 з ЗСУ за один виліт використовують чотири некеровані бомби або ракети, щоб знищувати цілі. Якщо їх оснастити новітнім обладнанням JDAM, можна буде знищувати одну ціль однією бомбою.

Нагадаємо, що росіяни застосували новий тип керованої авіаційної бомби.

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