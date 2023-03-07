Мешканці Полтавщини прохають президента зупинити суддівське свавілля

Полтавський ГЗК є єдиним джерелом доходів для тисяч родин.

На сайті офіційного інтернет-представництва президента з’явилась петиція від мешканців міста Горішні Плавні Полтавської області. Автор петиції - працівник Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що розташований в зазначеному регіоні.

У зверненні йдеться про рішення суддів Шевченківського районного суду Києва, яке призвелодо блокування рахунків підприємства й може фактично залишити містян без коштів для існування.

Автор петиції зазначає, що Полтавський ГЗК є єдиним джерелом доходів для тисяч родин, адже на підприємствіпрацює більше 7500 містян.

"Полтавський ГЗК є ключовим працедавцем району й забезпечує роботою чверть горішньоплавнян. Більшість з нас працює на комбінаті все своє життя і завжди вчасно отримували належну заробітну плату. Ми працюємо, з отриманої зарплати допомагаємо армії та вимушеним переселенцям. Дехто з нас, як мешканців, так і працівників підприємства, пішли захищати країну зі зброєю в руках", - пише ініціатор звернення Микола Стахів.

За його словами, 3 лютого, Шевченківський районний суд Києва замість того, щоб накласти арешт на конкретнусуму претензій до підприємства, заарештував всі банківські рахунки Полтавського ГЗК. Через дане рішення компанія не могла сплатити вчасно робітникам зарплату і, як наслідок, залишила без коштів тисячі людей.

"Сьогодні ми змогли отримати свої чесно зароблені кошти. Проте ми не маємо жодної гарантії, що найближчим часом суд знов не оголосить постанову, через яку ми опинимося без коштів для існування", – йдеться в петиції.

Від імені всіх містян та працівників підприємства автор прохає владу звернути увагу на дії правоохоронних органів і не допустити, щоб половина міста знов залишилась без грошей.