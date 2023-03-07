Жители Полтавщины просят президента остановить судейский беспредел

На сайте официального интернет-представительства президента появилась петиция жителей города Горишние Плавные Полтавской области. Автор петиции – работник Полтавского горно-обогатительного комбината, расположенного в указанном регионе.

В обращении говорится о решении судей Шевченковского районного суда Киева, которое привело к блокированию счетов предприятия и может фактически оставить горожан без средств к существованию.

Автор петиции отмечает, что Полтавский ГОК является единственным источником доходов для тысяч семей, ведь на предприятии работает более 7500 горожан.

"Полтавский ГОК является ключевым работодателем района и обеспечивает работой четверть горноплавнян. Большинство из нас работает на комбинате всю свою жизнь и всегда вовремя получали должную заработную плату. Мы работаем, из полученной зарплаты помогаем армии и вынужденным переселенцам. Некоторые из нас, как жителей, так и работников предприятия, пошли защищать страну с оружием в руках", – пишет инициатор обращения Николай Стахов.

По его словам, 3 февраля Шевченковский районный суд Киева вместо того, чтобы наложить арест на конкретную сумму претензий к предприятию, арестовал все банковские счета Полтавского ГОКа. Из-за данного решения компания не могла уплатить вовремя рабочим зарплату и, как следствие, оставила без средств тысячи человек.

"Сегодня мы смогли получить свои честно заработанные средства. Однако у нас нет никакой гарантии, что в ближайшее время суд вновь не объявит постановление, по которому мы окажемся без средств к существованию", – говорится в петиции.

От имени всех горожан и работников предприятия автор просит власти обратить внимание на действия правоохранительных органов и не допустить, чтобы половина города снова осталась без денег.