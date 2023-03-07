У Туреччині знову стався землетрус

У Туреччині вранці 7 березня знову стався землетрус магнітудою 4,4 бала у провінції Кахраманмараш.

Про це повідомило турецьке Управління з ліквідації наслідків НС (AFAD, пише агентство Anadolu.

Поштовхи зафіксували о 12:40 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу був у районі Онікішубат. Епіцентр поштовхів залягав на глибині 7,52 км.

Руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії

Після масштабних поштовхів 6 лютого, у Туреччині продовжують фіксувати землетруси, однак вже не такої сили. За останніми даними, кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч, рятувальники продовжують роботу.

У Туреччині заарештували 184 спеціаліста, яких підозрюють у причетності до руйнування будівель під час землетрусів.

У місті Хатай рятувальники на 25 день після масштабного землетрусу дістали з-під руїн собаку, який дивом вцілів (відео).

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