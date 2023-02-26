Землетруси у Туреччині: заарештовано 184 людини, підозрюваних у справі про руйнування будівель

У Туреччині заарештували 184 спеціалста, яких підозрюють у причетності до руйнування будівель під час землетрусів, які трапилися на початку лютого. За останніми даними, кількість жертв від природного явища у Туреччині та Сирії вже перевищила 50 тисяч людей.

Про це пише Reuters.

Міністр юстиції Бекір Боздаг заявив, що правоохоронці розслідують причетність понад 600 осіб у зв'язку з обвалом будівель. Він додав, що серед офіційно затриманих і взятих під варту – 79 будівельників, 74 особи, які несуть юридичну відповідальність за будівлі, 13 власників нерухомості та 18 осіб, які проводили перебудову будівель.

"За ніч кількість загиблих від землетрусів, найпотужніший з яких стався 6 лютого, у Туреччині зросла до 44 128 осіб. Таким чином, загальна кількість смертей у Туреччині та сусідній Сирії перевищила 50 000 осіб. Понад 160 000 будинків, в яких було 520 000 квартир, зруйнувалися або були серйозно пошкоджені", - йдеться у повідомленні.

У Сирії внаслідок стихійного лиха загинули 5 914 осіб.

Після нищівних землетрусів, багато турків висловлюють обурення про корупційну складову у країні під час будівництва. У провінції Газіантеп мер району Нурдагі, який належить до правлячої партії турецького президента Ердогана, був серед заарештованих у рамках розслідування.

Майже через три тижні після землетрусу наразі немає остаточної кількості загиблих у Туреччині. Пожежник, який допомагав розчищати завали в сильно постраждалому місті Антак'я, сказав, що частини тіл знаходять щодня.

Землетрус у Туреччині

6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Згодом були ще два – магнітудою 7,7 і 7,6 бала.

Однак протягом лютого у Туреччині продовжуються підземні поштовхи.

Доктор геологічних наук Начі Гьорюр вважає, що у Туреччині зберігається небезпека повторних землетрусів. Тепер обережним потрібно бути мешканцям міста Адана. Адже там є відгалуження Східно-Анатолійського розлому.

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