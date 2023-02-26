Японію сколихнув потужний землетрус

Повідомлень про руйнування та постраждалих серед населення наразі немає.

Біля східної частини північного японського острова Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,1. Попередження про цунамі не було.

Про це пише Reuters.

Землетрус зафіксовано на глибині 61 кілометр, заявив Національний науково-дослідний інститут наук про Землю і стійкості до стихійних лих (NIED).

Повідомлень про постраждалих або руйнування поки що не надходило.

Відповідно до японської 7-бальної шкали у двох містах — Немуро та Шібецу — сили поштовхів становили нижче 5 балів

За даними Японського метеорологічного агентства, це зазвичай рівень, коли предмети падають з полиць, а незакріплені меблі можуть рухатися.

Нагадаємо, вночі 23 лютого на кордоні Таджикистану з Китаєм стався землетрус.

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