Японию всколыхнуло мощное землетрясение

Сообщений о разрушениях и пострадавших среди населения пока нет.

У восточной части северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1. Предупреждения о цунами не было.

Об этом пишет Reuters.

Землетрясение зафиксировано на глубине 61 километр, заявил Национальный научно-исследовательский институт наук о Земле и устойчивости к стихийным бедствиям (NIED).

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Согласно японской 7-балльной шкале в двух городах – Немуро и Шибецу – силы толчков составляли ниже 5 баллов.

По данным Японского метеорологического агентства, это обычно уровень, когда предметы падают с полок, а незакрепленная мебель может двигаться.

Напомним, ночью 23 февраля на границе Таджикистана с Китаем произошло землетрясение.

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