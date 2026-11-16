Можно ли стирать постель вместе с одеждой: эксперты дали окончательный ответ

Можно ли стирать постель вместе с одеждой

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Стирать постельное белье вместе с повседневной одеждой технически можно, но специалисты по уходу за тканями советуют не делать это привычкой. Дело не только в гигиене: простыни и пододеяльники занимают много места в барабане, могут обматываться вокруг футболок и мелких вещей, поэтому вода и моющее средство хуже циркулируют во время стирки. В материале издания Martha Stewart эксперты объяснили: совмещать постель с легкой одеждой допустимо, если ткани совместимы по составу, цвету и температуре стирки. Однако для качественной очистки белья лучше оставлять достаточно свободного пространства в машинке.

Когда постель можно стирать вместе с одеждой

Такой вариант подходит, если нужно постирать легкую хлопчатобумажную простыню или наволочки вместе с пижамой, футболками или другими тонкими вещами. Важно, чтобы все изделия имели одинаковые требования к температуре, режиму и отжиму.

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Перед загрузкой следует проверить несколько условий:

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Одинаковый цвет. Белую постель не следует класть в темные или яркие вещи, особенно если одежда новая и может линять.

Подобный состав ткани. Хлопчатобумажные простыни можно совмещать с хлопковой одеждой, если это позволяют рекомендации на этикетках.

Приблизительно одинаковый уровень загрязнения. Не стоит стирать постель вместе с рабочей одеждой, спортивной формой или вещами с стойкими пятнами.

Достаточно места в барабане. Белье должно свободно двигаться в воде, а не быть плотно утрамбованным.

Мелкие вещи, например носки, лучше положить в специальный мешочек для стирки. Так они не потеряются среди больших простыней и не будут путаться в ткани.

Какую одежду не стоит класть к постельному белью

Отдельно от простыней и наволочек лучше стирать джинсы, одежду с грубыми застежками, вещи с молниями, крючками и декоративными элементами. Они могут цепляться за тонкую ткань и повреждать ее при вращении барабана.

Не рекомендуется совмещать постель со спортивной одеждой, сильно загрязненными вещами и изделиями, требующими интенсивного цикла. Также лучше не добавлять полотенца: они более тяжелые, дольше сохнут и могут оставлять ворс на поверхности ткани.

Шелковые наволочки, сатиновое белье и другие деликатные изделия следует стирать в соответствии с рекомендациями производителя, а не вместе с вещами для обычного цикла.

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