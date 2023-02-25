Туреччину знову сколихнув сильний землетрус

У суботу, 25 лютого, в провінції Ніде, що у центральній частині Туреччини, стався сильний землетрус. Його магнітуда 5,3 бали.

Про це повідомило видання Haberturk з посиланням на Директорату з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

Наголошується, землетрус стався о 13:27 за 40 кілометрів на південь від міста Аксарай і за 18 кілометрів на північний схід від міста Еміргазі. За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був в районі міста Бору на глибині 7 км.

Своєю чергою, у заяві керівник AFAD Юнус Сезер повідомив, що на даний момент немає негативної ситуації. Втім, дослідження сканування на місцях поштовхів тривають.

"Після землетрусу магнітудою 5,3, який стався в районі Бор нашої провінції Нігде о 13:27, на даний момент немає негативної ситуації. Дослідження сканування на місцях тривають", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, доктор геологічних наук Начі Гьорюр вважає, що у Туреччині зберігається небезпека повторних землетрусів. Тепер обережним потрібно бути мешканцям міста Адана. Адже там є відгалуження Східно-Анатолійського розлому.

Так, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Згодом були ще два - магнітудою 7,7 і 7,6 бала. Вони стали найсильнішими на території країни від 1939-го.

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