У зоні стихійного лиха в Туреччині стався ще один землетрус

Мешканців міста, де знову відчувалися підземні поштовхи, закликають не заходити до пошкоджених попереднім землетрусом будівель через загрозу їх обвалення.

У п’ятницю, 24 лютого, землетрус магнітудою 4,7 бала стався в районі міста Гюрюн турецької провінції Сівас, який раніше було оголошено зоною стихійного лиха.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 20:19 за місцевим часом (о 19:19 за Києвом). Землетрус стався на глибині близько 5,3 кілометра.

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Місцева влада повідомляє, що великих руйнувань та жертв внаслідок поштовхів не було.

“Нам повідомили, що лише один сарай в одному з наших сіл був пошкоджений”, - сказав заступник губернатора Сівасу Шакір Онер Озтюрк.

У місті Гюрюн, за словами представників влади, жертв чи руйнувань немає. Хоча мешканців міста закликають не заходити до пошкоджених попереднім землетрусом будівель через загрозу їх обвалення.

У Гюрюні, який визнано зоною стихійного лиха, було зруйновано або сильно пошкоджено 217 будівель, а ще 933 будівлі отримали незначні пошкодження після попередніх підземних поштовхів.

Нагадаємо, після нових землетрусів, які сталися 20 лютого в Туреччині, щонайменше 6 людей загинули та 294 особи зазнали поранень.

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