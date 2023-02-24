Жданов оцінив, чи вистачить Україні танків для контрнаступу

Експерт зауважив, що рішення про збільшення постачань танків ще можуть ухвалити на саміті G7 та на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" у березні.

Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що Україні вистачить обіцяних їй західних танків для прориву оборони ворога та ведення контрнаступу.

Про це він розповів в ефірі свого відеоблогу.

"Я думаю, що буде достатньо танків. Я сьогодні навіть навів слова Ллойда Остіна, що будуть танки, бойові машини піхоти і це дозволить вести маневрені наступи маневреними групами. І це все дозволить і прорвати оборону, і вести наступ", – сказав військовий експерт.

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Він також висловив певність у тому, що на майбутній зустрічі G7 буде ухвалено рішення про збільшення об’ємів постачань до України військової допомоги.

"Тобто наступний "Рамштайн", який буде в середині березня, дасть, припустимо, ще 300 танків. Всього це буде 600. А потім – ще, припустимо, 300. І це буде 900. Хоча Байден казав про 700 танків, але там деякі аналітики сперечаються про те, що ці цифри, які назвав Байден, – це те, що вже поставлено за рік Україні. Неважливо. Сьогодні буде ще вирішуватися питання "Великої сімки" про збільшення постачань. Тому вистачить. Цього вистачить, аби прорвати оборону противника і розвивати наступ углиб його оборони", – наголосив Жданов.

Нагадаємо, 24 лютого до України прибули перші чотири танки Leopard 2. Їх із собою привіз прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, який побував із візитом у Києві.

Моравецький анонсував, що Польща в лічені дні передасть Україні ще 60 своїх танків PT-91 Twardy.

Нещодавно президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон разом із союзниками зібрали для України 700 танків і тисячі бронемашин, 1000 артсистем і понад 2 млн артилерійських боєприпасів, понад 50 ракетних систем та засоби ППО.

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