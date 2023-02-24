Процесс знімали на відео: в Одесі двоє товаришів зґвалтували неповнолітню

11 років позбавлення волі отримав 25-річний одесит, який із товаришем зґвалтували неповнолітню дівчину.

Відповідний вирок виніс Малиновський районний суд Одеси.

В суді потерпіла розповіла, що з кривдниками познайомилася, коли прийшла до парку до знайомої компанії. Чоловіки виявилися друзями її знайомої. Вони запропонували дівчатам покататися містом на автомобілі, а після цього — вжити алкоголь.

Далі, як зазначено в матеріалах суду, компанія приїхала в один із дворів у Малиновському районі. За словами потерпілої, вона вийшла провести подругу додому, але їй стало зле. Дівчина попросила хлопців підвезти її додому, сіла в авто і знепритомніла, а прокинулася вже в лікарні.

Слідство встановило, що чоловіки скористалися безпорадним станом дівчини. Вони роздягли її, зняли на відео в такому стані й зґвалтували. Експертиза це довела.

У суді підозрюваний свою провину не визнав. Він заявив, що дівчина поводила себе неадекватно і сама роздяглася, а відео вони зняли ніби для того, щоб "присоромити" її.

Малиновський суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України та призначив йому 11 років позбавлення волі.

Рішення щодо його товариша суд ще не ухвалив. Його справу розглядають окремо.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці лише 8 років.

А у Кіровоградській області чоловік вночі проник до кімнати дитини через вікно та погрозами змусив її піти до літньої кухні, де й зґвалтував.

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