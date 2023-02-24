Вибухи у Запоріжжі: ворог атакував передмістя

У місті наразі все спокійно, влучань немає.
У Запоріжжі лунали звуки вибухів увечері 24 лютого, адже російські війська атакували передмістя, однак "прильотів" в обласному центрі не зафіксовано.
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано", – йдеться в заяві.
Куртєв також закликав зберігайти спокій, пильність і не нехтувати сповіщеннями про повітряну небезпеку.
Нагадаємо, ввечері 24 лютого під час оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі та Херсоні було чутно звуки вибухів.
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