Вибухи у Запоріжжі: ворог атакував передмістя

У місті наразі все спокійно, влучань немає.

У Запоріжжі лунали звуки вибухів увечері 24 лютого, адже російські війська атакували передмістя, однак "прильотів" в обласному центрі не зафіксовано.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано", – йдеться в заяві.

Куртєв також закликав зберігайти спокій, пильність і не нехтувати сповіщеннями про повітряну небезпеку.

Нагадаємо, ввечері 24 лютого під час оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі та Херсоні було чутно звуки вибухів.

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