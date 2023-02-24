Взрывы в Запорожье: враг атаковал пригород

В городе все спокойно, попаданий нет.

В Запорожье звучали звуки взрывов вечером 24 февраля, ведь российские войска атаковали пригород, однако "прилеты" в областном центре не зафиксированы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"О звуках взрывов, которые слышали жители некоторых районов города. Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе на данный момент все спокойно, прилетов не зафиксировано", — говорится в заявлении.

Куртев также призвал сохранять спокойствие, бдительность и не пренебрегать уведомлениями о воздушной опасности.

Напомним, вечером 24 февраля во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье и Херсоне были слышны звуки взрывов.

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