В Запорожье и Херсоне раздались взрывы: что происходит

Власти призывают находиться в безопасных местах во время вражеских обстрелов.

Вечером в пятницу, 24 февраля, в городе Запорожье во время объявленной в 21.00 воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Также звуки обстрелов были слышны в Херсоне.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

В Запорожской ОВА обратились к жителям области с просьбой не распространять фото и видео, чтобы не информировать врага о результатах обстрелов. Также власти призывают находиться в безопасных местах во время объявленной воздушной тревоги.

Ранее местные паблики сообщали о передвижении по оккупированной части территории Запорожской области ЗРК С-300.

В Херсоне сообщают о "прилетах" в пригороде областного центра. Обстрел происходит со стороны временно оккупированных Олешек.

Также над городом слышали звуки полета вражеских дронов.

Напомним, российская оккупационная "власть" заставляет детей из оккупированной части Запорожской области прославлять захватчиков и петь гимн РФ.

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