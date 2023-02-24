Експерт спрогнозував, чим закінчиться постачання Китаєм озброєння до РФ

Спроба постачання державі-агресорці китайських безпілотників обернеться санкціями з боку США та Євросоюзу, які, зважаючи на великий товарообіг між цими країнами, будуть дуже болючими для Китаю.

Таку думку у своєму блозі висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, відомо, що Китай розглядає можливість постачання дронів-камікадзе до Росії. Але експерт вважає, що спроба передати таке озброєння є малоймовірною.

Також читайте У НАТО бачать ознаки, що Китай планує надіслати Росії озброєння для війни в Україні

“Якщо Іран уже зрозумів, що краще дрони Росії не постачати, то Китай їх не постачатиме. Або надасть першу партію 100 штук і тоді в США та Європи будуть підстави “закрутити гайки” Китаю. Тобто запровадити проти Китаю санкції, що буде для Китаю катастрофою в економічному і фінансовому відношенні”, - зауважив Жданов.

Експерт наголосив, що товарообіг між Китаєм та США і Європою надто великий, щоб влада цієї країни наважилася на такий ризик.

За словами Жданова, гіпотетично Китай міг би постачати Росії не тільки безпілотники, але й бронетранспортери та танки, яких у цій країні є досить багато і всі вони виготовлені за радянськими взірцями.

“Якби це озброєння потрапило до Росії, то нам би було дуже важко. 400 тисяч на танках і транспортерах — для нас було би непідйомно перемолотити таку армію навіть західною зброєю”, - зауважив експерт.

Нагадаємо, Китай веде переговори з Росією про постачання дронів-камікадзе, хоча США та Німеччина попередили Пекін не постачати зброю РФ.

Читайте також: