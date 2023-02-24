Жданов оценил, хватит ли Украине танков для контрнаступления

Эксперт отметил, что решение об увеличении поставок танков еще могут быть приняты на саммите G7 и на следующем заседании в формате "Рамштайн" в марте.

Военный эксперт Олег Жданов заверил, что Украине хватит обещанных западных танков для прорыва обороны врага и ведения контрнаступления.

Об этом он рассказал в эфире своего видеоблога.

"Я думаю, что будет достаточно танков. Я сегодня даже навел слова Ллойда Остина — что будут танки, боевые машины пехоты и это позволит вести маневренные наступления маневренными группами. И это все позволит и прорвать оборону, и вести наступление", — сказал военный эксперт.

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Он также выразил уверенность в том, что на предстоящей встрече G7 будет принято решение об увеличении объемов поставок в Украину военной помощи.

"То есть следующий "Рамштайн", который будет в середине марта, даст, допустим, еще 300 танков. Всего это будет 600. А потом – еще, допустим, 300. И это будет 900. Хотя Байден говорил о 700 танках, но там некоторые аналитики спорят о том, что эти цифры, которые назвал Байден, – это то, что уже поставлено за год Украине. Неважно. Сегодня будет еще решаться вопрос "Большой семерки" об увеличении поставок. Поэтому хватит. Этого хватит, чтобы прорвать оборону противника и развивать наступление вглубь его обороны", — подчеркнул Жданов.

Напомним, 24 февраля в Украину прибыли первые четыре танка Leopard 2. Их с собой привез премьер Польши Матеуш Моравецкий, побывавший с визитом в Киеве.

Моравецкий анонсировал, что Польша в считанные дни передаст Украине еще 60 танков PT-91 Twardy.

Недавно президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон вместе с союзниками собрали для Украины 700 танков и тысячи бронемашин, 1000 артсистем и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем и средства ПВО.

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