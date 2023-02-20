Эксперт объяснил заявление Байдена о 700 танках для Украины

По словам эксперта, речь идет о танках, которые должны поступить или уже поступили, но публично об этом не сообщают.

Военный аналитик Алексей Гетьман объяснил заявление американского президента Джо Байдена о 700 танках, тысячах бронемашин, 2 млн. артиллерийских боеприпасов и другом вооружении для Украины.

Об этом эксперт заявил в комментарии ТСН.ua.

"Украине передавались танки, но советского производства. Танки передавались в небольшом количестве, счет был на десятки. Если сейчас речь идет о 700, то это подразумевается те, которые должны поступить. Или уже поступили, но публично об этом не сообщают", – отметил Гетман.

По его словам, 2 млн боеприпасов – это не слишком много.

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"К началу полномасштабной войны у России было на складах 15-20 миллионов снарядов разного калибра. Если нам передадут 2 миллиона снарядов, мы сможем производить плотные обстрелы в течение 2-3 месяцев. В таком случае мы сможем производить от 5 тысяч до 15 тысяч выстрелов в день. Сегодня мы производим примерно около 2-2,5 тысяч выстрелов в день. Если мы будем получать вооружение, то уже весной, в марте-апреле, мы достигнем существенного преимущества в артиллерийских выстрелах. Судя по всему, Байден имел в виду общее количество вооружения, которое было передано с начала полномасштабного вторжения и будет передано в ближайшее время", – подытожил эксперт.

Напомним, что сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден приехал в Киев с незапланированным визитом.

Во время своего визита глава Белого дома заявил, что Штаты вместе с союзниками собрали для Украины "700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем и свыше 2 млн. артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем, средства ПВО".

Также он анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов, в который войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

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