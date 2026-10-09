Почему в Украине резко начались отключения света: эксперт объяснил причины

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В Украине может хватать электроэнергии для покрытия потребностей потребителей, однако повреждения магистральных сетей и подстанций затрудняют ее передачу между регионами. Поэтому часть доступной мощности не доходит до областей, где есть наибольшая потребность в электроснабжении.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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Как Россия атакует энергосистему Украины: почему под ударами оказались электросети

По словам эксперта, российские войска сменили тактику атак на украинскую энергосистему. Теперь целью становятся не только электростанции, но и сети, обеспечивающие передачу электроэнергии между регионами.

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«Россия изменила тактику ударов и теперь сосредотачивается на магистральных сетях, передающих электроэнергию между регионами», — пояснил Геннадий Рябцев.

По его словам, речь идет, в частности, об открытом распределительном и релейном оборудовании. Как пояснил эксперт, его повреждение не обязательно приводит к полной остановке электростанции, однако может существенно ограничить передачу производимой электроэнергии в другие регионы Украины.

Почему электроэнергию не могут передать во все регионы Украины

Как пояснил Геннадий Рябцев, украинская энергосистема работает как единый комплекс, в котором электростанции производят электроэнергию, а высоковольтные линии, подстанции и распределительное оборудование обеспечивают ее передачу потребителям.

По словам эксперта, повреждение отдельных узлов сети создает ограничения для передачи электроэнергии между регионами. В результате генерации может хватать, однако доставить производимую электроэнергию туда, где она наиболее нужна, становится сложнее.

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«По причине повреждения открытого распределительного и релейного оборудования часть мощности невозможно передать туда, где она нужна», — отметил Рябцев.

Именно этим эксперт объясняет, почему в отдельных областях могут вводить ограничения электроснабжения даже при отсутствии критического дефицита поколения на уровне всей страны.

Кроме того, как свидетельствуют приведенные экспертом примеры, повреждения энергетических подстанций и магистральных сетей могут ограничивать передачу электроэнергии от атомных электростанций. В таких случаях энергоблокам приходится снижать мощность.

Экспорт электроэнергии из Украины: почему днем возможна продажа за границу

«В дневные часы, когда потребление электроэнергии обычно ниже, у Украины может быть техническая возможность экспортировать электроэнергию. Это не означает, что во всех регионах нет проблем со снабжением или что энергосистема работает без ограничений. Экспорт зависит от конкретной ситуации в сети, уровня потребления и возможности передачи мощности между регионами», — подчеркнул Геннадий Рябцев.

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Как объясняет эксперт, возможность экспортировать или импортировать электроэнергию зависит не только от объемов ее производства, но и уровня потребления, состояния магистральных сетей и технических возможностей передачи мощности. Потому возможность экспорта в дневные часы не непременно противоречит тому, что в отдельных регионах действуют отключения света.

По словам Рябцева, в определенное время электроэнергии в системе может быть достаточно, однако из-за повреждения инфраструктуры передать ее в конкретный регион в необходимом объеме невозможно. В часы пиковой перегрузки ситуация может изменяться: потребление растет, и энергосистеме требуются дополнительные ресурсы для балансировки.

Почему выключают свет, если электроэнергии в Украине достаточно

На стабильность электроснабжения влияют сразу несколько факторов:

объем электроэнергии, производимой электростанциями;

состояние магистральных линий, подстанций и распределительного оборудования;

возможность передавать мощь между регионами;

уровень потребления в определенное время;

последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру;

погодные условия и температура воздуха

После массированных ударов энергетикам может приходиться вводить аварийные ограничения, чтобы сохранить стабильность работы энергосистемы и не допустить более масштабных повреждений.

После каждого массированного обстрела всегда существуют аварийные отключения электроэнергии в течение двух-трех дней. А потом все возвращается к реалистичному прогнозу», — отмечал эксперт.

Напомним, накануне российские дроны атаковали важный энергообъект в Киеве. Продолжаются восстановительные работы. Последствия и точное место повреждения пока не уточнены.

Сегодня, 9 октября, из-за российских обстрелов энергосистемы Украины в отдельных регионах ввели экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Предыдущие графики временно не действуют.

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