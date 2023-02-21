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Путин пригрозил, что Россия готова испытывать ядерное оружие

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Путин пригрозил, что Россия готова испытывать ядерное оружие

Фото: Associated Press

Путин снова прибег к ядерным угрозам.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что его террористическая страна готова возобновить испытание ядерного оружия.

Об этом кремлевский диктатор Владимир Путин сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию 21 февраля.

Глава Кремля заявил, что Минобороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.

По утверждению Путина, США якобы "разрабатывают новые типы ядерных боеприпасов". Так что диктатор прибег уже к привычным угрозам, заявив, что РФ проведет испытания, если это сделают Штаты.

"Если США проведут испытания новых видов ядерных вооружений, РФ сделает то же самое, паритет должен быть сохранен", — высказался Путин.

Напомним, Путин заявил также, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

По данным разведки Норвегии, РФ выпустила в море корабли с тактическим ядерным оружием. Это впервые за 30 лет.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что выход в море кораблей РФ с ядерным оружием, о котором заявила разведка Норвегии, является шантажом и пропагандистским шоу.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский указал, что Россия не тестировала свое ядерное оружие, поэтому есть определенные сомнения в его "сроке годности".

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Дата публикации
Просмотры
2427
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