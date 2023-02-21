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Путін пригрозив, що Росія готова випробовувати ядерну зброю

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Путін пригрозив, що Росія готова випробовувати ядерну зброю

Фото: Associated Press

Путін знову вдався до ядерних погроз.

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що його терористична країна готова відновити випробування ядерної зброї.

Про це кремлівський диктатор Володимир Путін сказав в щорічному посланні до Федеральних зборів 21 лютого.

Очільник Кремля заявив, що Міноборони Росії та "Росатом" мають забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї. 

За твердженням Путіна, США буцімто "розробляють нові типи ядерних боєприпасів". Тож, диктатор вдався вже до звичних погроз, заявивши, що РФ проведе випробування, якщо це зроблять Штати.

"Якщо США проведуть випробування нових видів ядерних озброєнь, РФ зробить те саме, паритет має бути збережений", - висловився Путін.

Нагадаємо, Путін заявив також, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

За даними розвідки Норвегії, РФ випустила в море кораблі з тактичною ядерною зброєю. Це вперше за 30 років.

Політолог Володимир Фесенко каже, що вихід у море кораблів РФ з ядерною зброєю, про який заявила розвідка Норвегії, є шантажем і пропагандистським шоу.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський вказав, що Росія не тестувала свою ядерну зброю, тож є певні сумніви щодо її "терміну придатності".

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Дата публікації
Перегляди
4111
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