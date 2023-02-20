Експерт розтлумачив заяву Байдена про 700 танків для України

За словами експерта, йдеться про танки, які мають надійти, або вже надійшли, але публічно про це не повідомляють.

Військовий аналітик Олексій Гетьман розтлумачив заяву американського президента Джо Байдена щодо 700 танків, тисяч бронемашин, 2 млн. артилерійських боєприпасів та іншого озброєння для України.

Про це експерт заявив у коментарі ТСН.ua.

"Україні передавались танки, але радянського виробництва. Танки передавались в невеликій кількості, рахунок був на десятки. Якщо зараз йдеться про 700, то це мається на увазі ті, які мають надійти. Або вже надійшли, але публічно про це не повідомляють", – зазначив Гетьман.

За його словами, 2 млн боєприпасів – це не дуже багато.

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"На початок повномасштабної війни Росія мала на складах 15-20 мільйонів снарядів різного калібру. Якщо нам передадуть 2 мільйони снарядів, ми зможемо робити щільні обстріли протягом 2-3 місяців. В такому випадку ми зможемо здійснювати від 5 тисяч до 15 тисяч пострілів на день. Сьогодні ми робимо приблизно біля 2-2,5 тисяч пострілів на день. Якщо ми будемо отримувати озброєння, то вже навесні, в березні-квітні, ми досягнемо суттєвої переваги в артилерійських пострілах. Суттєвої. Судячи з усього, Байден мав на увазі загальну кількість озброєння, яке було передано від початку повномасштабного вторгнення і буде передано найближчим часом", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден приїхав до Києва з незапланованим візитом.

Під час свого візиту глава Білого дому заявив, що Штати разом із союзниками зібрали для України "700 танків і тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем і понад 2 млн артилерійських боєприпасів, більше 50 ракетних систем, засоби ППО".

Також він анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

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